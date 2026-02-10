Questa mattina si è parlato ancora una volta di Orsolini, il giocatore che ha lasciato molti con il dubbio sul suo rendimento. Il podcast sul Fantacalcio di Marco ha acceso i riflettori sul mistero che circonda il suo voto, mentre i fantallenatori continuano a seguire ogni movimento, sperando in una svolta. Con oltre 2,5 milioni di appassionati coinvolti, il mondo del Fantacalcio si fa sempre più acceso e appassionato.

Lo spezzatino ha spezzettato anche le sofferenze dei fantallenatori. Che sono – ricordiamolo – più di 2 milioni e mezzo, potrebbero formare un partito e andare al governo. Ma non pensate che il rancore per un 65,5 possa svanire d’incanto al lunedì sera. I voti del fantacalcio – soprattutto quelli sbagliati – sono un trauma che va processato bene. Con gli strumenti adatti. Tipo il nuovo podcast del Napolista “Ma che partita hai visto?!”. Un appuntamento settimanale nel quale Mario Piccirillo rimesta nel torbido di quel mezzo punto a tradimento, di quell’8 immeritato, di quell’sv mai dato. Una sorta di “open (fanta)var” in voce, per indagare il mistero dell’unico voto a cui credono ancora gli italiani: il voto del fantacalcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - CHE PARTITA HAI VISTO? Il Podcast sul Fantacalcio – Di Marco e il mistero Orsolini che prende voto

