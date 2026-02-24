PODCAST – Alisson più che Santos martire dei voti Hanno venduto il Fantacalcio complottisti allo sbaraglio

Alisson ha attirato l'attenzione dei giocatori di Fantacalcio, che accusano il sistema di aver favorito Santos senza spiegazioni ufficiali. La causa risale a un presunto scambio di favori tra le parti, che ha scatenato accuse di manipolazione. Intanto, i fan si scatenano sui social, discutendo animatamente delle decisioni prese. La confusione cresce tra gli appassionati, mentre nessuno fornisce chiarimenti ufficiali sulla vicenda.

Hanno venduto il Fantacalcio, ma non hanno dato nemmeno l’annuncio che già il complottismo dei fantagiocatori è al livello Defcon 1. E come possiamo non occuparcene in questo episodio di “Ma che partita hai visto?!”, il podcast del Napolista che ogni settimana prova a spiegare l’inspiegabile: i voti, le pagelle, le perversioni e le allucinazioni di chi detta l’umore di due milioni e mezzo di italiani. Questa puntata si sgrana come un rosario: Alisson Santos martire della redazione di Fantacalcio; la beatitudine di Bastoni, detto il flagellante; il miracolo del voto di Locatelli; la lobby degli attaccanti “cacasotto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte vara il tridente giovane: Vergara, Hojlund e Alisson Santos (che è il più grande dei tre)Il tecnico del Napoli ha deciso di puntare su un tridente composto da Vergara, Hojlund e Alisson Santos, il più esperto tra i tre.

Alisson Santos, debutto da sogno: gol e voti altiAlisson Santos ha fatto il suo debutto nel Maradona, segnando un gol decisivo che ha portato la sua squadra alla vittoria.

