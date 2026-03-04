Pmi incentivi agli investimenti green | budget di 3 milioni di euro

È stata aperta la call 2026 per progetti di consulenza nell’ambito di Green Assist, un’iniziativa europea che sostiene le piccole e medie imprese nello sviluppo di investimenti verdi. Il budget complessivo a disposizione ammonta a 3 milioni di euro e l’obiettivo è fornire servizi di advisory alle aziende interessate a promuovere investimenti sostenibili. La selezione riguarderà progetti provenienti da tutta Europa.

È aperta la call 2026 per progetti che richiedono servizi di advisory nell'ambito di Green Assist, iniziativa europea dedicata a sostenere le PMI nello sviluppo di investimenti verdi. La call punta a rafforzare la capacità delle PMI di strutturare progetti con un chiaro beneficio ambientale, con particolare attenzione ai settori della economia circolare e della bioeconomia.