IA Generativa sfida per Pmi e startup | budget di 4 milioni di euro

È aperta la nuova call del progetto europeo Fortissimo Plus (FFplus), finanziato da EuroHPC JU, dedicata a studi sull’innovazione nei modelli di Intelligenza Artificiale generativa. Con un budget di 4 milioni di euro, l’iniziativa mira a supportare le PMI e le startup nel settore dell’IA, promuovendo lo sviluppo di tecnologie innovative e soluzioni avanzate. Questa opportunità rappresenta un'occasione importante per chi desidera investire nell’innovazione digitale.

La nuova call del progetto europeo Fortissimo Plus (FFplus) – progetto finanziato dal partenariato europeo EuroHPC JU – è online e riguarda studi sull’innovazione dedicati allo sviluppo di modelli di Intelligenza Artificiale generativa. L’obiettivo è rafforzare la competitività delle PMI europee attraverso l’uso del supercalcolo (HPC). La call è rivolta a PMI e startup con competenze avanzate in sviluppo software, elaborazione dati e Intelligenza Artificiale, chiamate a presentare studi che impieghino le infrastrutture europee di calcolo ad alte prestazioni per creare o personalizzare modelli generativi, come Large Language Models e Foundation Models. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

