Edison la svolta green è già realtà | Investimenti per oltre un miliardo di euro all’anno

Edison annuncia investimenti superiori a un miliardo di euro all’anno per la transizione energetica e si presenta a Key Energy con un messaggio diretto: il percorso verso fonti più sostenibili è ormai in corso, non più un obiettivo lontano. La società evidenzia come la svolta green sia già una realtà concreta, pronta a plasmare il futuro dell’energia.

Edison si presenta a Key Energy con un messaggio chiaro: la transizione energetica non è più un orizzonte, ma un cantiere aperto. E fino a venerdì il gruppo è protagonista al padiglione B1 (stand 227-237) con una visione che integra rinnovabili, sicurezza energetica e servizi per famiglie, imprese e pubblica amministrazione. "Cresce costantemente anche la nostra capacità realizzativa e il contributo agli obiettivi di transizione energetica del Paese – dice invece Marco Stangalino, executive vice president Power Asset –. Il nostro piano strategico prevede il raddoppio della capacità green installata nei prossimi anni, uno sviluppo che per almeno il 60% avverrà tramite mercato regolato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

