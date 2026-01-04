Più forte la Milano di Paola Egonu La Cbf Balducci lotta fino alla fine

La partita tra CBF Balducci e Milano si è conclusa con una vittoria netta per le lombarde, che hanno prevalso in tre set. La squadra milanese ha dimostrato solidità e determinazione, portando a casa punti importanti nella stagione. Di seguito i risultati e i giocatori coinvolti.

CBF BALDUCCI 0 MILANO 3 CBF BALDUCCI HR: Piomboni 6, Sismondi 3, Ornoch 6, Kokkonen 15, Mazzon 13, Bonelli, Caforio (L), Batte, Decortes, Bresciani, Crawford, Kockarevic. All.: Lionetti. NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 9, Bosio 4, Lanier 12, Danesi 4, Egonu 5, Piva 12, Fersino (L), Akimova 12, Miner 1, Pietrini, Modesti, Cagnin, Gelin (L), Sartori. All.: Lavarini. Arbitri: Giardini, Cecconato. Parziali: 22-25 19-25 18-25. Note - Spettatori 2.000. Durata set: 24', 26', 26'; Totale: 76'. MVP: Piva. La Cbf Balducci Macerata perde sul campo contro la corazzata Numia Vero Volley Milano ma è soddisfatta guardando i duemila spettatori che riempiono il palas per l'anticipo della quinta giornata di ritorno Serie A1 Tigotà che vede tra le ospiti la fuoriclasse Paola Egonu.

