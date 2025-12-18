Play l’opera di Filippo Emiliani come inno alla libertà creativa

“Play” di Filippo Emiliani è un vibrante inno alla libertà creativa. Sette grandi bandiere verticali, simboli di espressione e apertura, trasformano il cortile di via Mazzini 4 in un palcoscenico teatrale, richiamando i tendaggi che dividono scena e pubblico. Un’installazione che invita a riflettere sulla potenza dell’arte come spazio di libertà e dialogo.

Sette grandi bandiere verticali trasformano il cortile coperto in via Mazzini 4 in un palcoscenico teatrale, ricordano infatti quei tendaggi che separano il palcoscenico dalla platea. Due i colori chiave, il rosso e il bianco, così come le forme: il cerchio che richiama il movimento, l'intuito e l'inafferrabile, che dialoga con il rettangolo, simbolo di razionalità, solidità e confine. Si tratta dell'opera "Play" realizzata dal designer Filippo Emiliani e commissionata da Studio BNC. Il titolo nasconde un duplice significato: 'play' come opera teatrale, ma anche come invito al gioco, alla libertà creativa.

