Play Dead danza acrobatica e poesia del circo
Il circo Play Dead porta in scena uno spettacolo di danza acrobatica e poesia, creando un’atmosfera coinvolgente. La performance nasce dall’idea di mettere in luce i momenti difficili e le sfide quotidiane, mescolando emozioni e emozioni attraverso numeri sorprendenti. Gli artisti combinano abilità fisiche e teatro, trasformando il palco in un mondo di sorprese. La compagnia invita il pubblico a riflettere sulla complessità della vita, tra trappole e meraviglie.
Trappole domestiche, vicende che si intrecciano, lati meravigliosi e tortuosi – a volte persino ridicoli – dell’esistenza. È lungo questi fili che si snoda Play Dead, lo spettacolo del collettivo People Watching di Montréal. Dopo il debutto in Canada nel 2023, ha conquistato il Premio Coup de Cœur al Festival Quartiers Danses. Ha raggiunto oltre dieci Paesi superando le 200 repliche. Ora approda per la prima volta in Italia grazie ad Ater Fondazione e Fondazione Piemonte dal Vivo: lunedì alle 21 sarà in scena al Teatro Duse. Sul palco ci sono sei circensi-attori, che arrivano dal Cirque du Soleil e dalla compagnia The 7 Fingers.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il successo del primo campionato regionale di danza acrobatica CsiLa prima edizione del campionato regionale di danza acrobatica, chiamato 'Aerial Elegance', ha attirato molta attenzione.
Giocoleria e acrobatica come inclusione sociale: il circo TenRock entra nelle scuole calabresiQuesta mattina, nelle scuole calabresi, il circo TenRock ha portato un sorriso diverso tra gli studenti.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Numeri acrobatici, danza e poesia del teatro: Play dead è un viaggio in un mondo fantasticoLa fisicità vitale della danza, la magia del circo e la poesia del teatro si fondono nello spettacolo Play dead che il collettivo canadese People Watching porta in scena lunedì 23 febbraio, alle ore ... bologna.repubblica.it
Al Teatro Alfieri prima nazionale di Play Dead, straordinario spettacolo tra circo e danzaAl Teatro Alfieri di Asti eccezionale appuntamento, inserito nella Stagione organizzata dal Comune di Asti e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo: venerdì 20 febbraio alle ore 21 prima nazionale con il ... gazzettadasti.it
Nel 2024 "Play Dead" è stato presentato alle platee europee e internazionali, toccando oltre 10 Paesi per un totale di più di 200 repliche - facebook.com facebook