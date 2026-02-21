play dead danza acrobatica e poesia del circo

Il circo Play Dead porta in scena uno spettacolo di danza acrobatica e poesia, creando un’atmosfera coinvolgente. La performance nasce dall’idea di mettere in luce i momenti difficili e le sfide quotidiane, mescolando emozioni e emozioni attraverso numeri sorprendenti. Gli artisti combinano abilità fisiche e teatro, trasformando il palco in un mondo di sorprese. La compagnia invita il pubblico a riflettere sulla complessità della vita, tra trappole e meraviglie.

Trappole domestiche, vicende che si intrecciano, lati meravigliosi e tortuosi – a volte persino ridicoli – dell’esistenza. È lungo questi fili che si snoda Play Dead, lo spettacolo del collettivo People Watching di Montréal. Dopo il debutto in Canada nel 2023, ha conquistato il Premio Coup de Cœur al Festival Quartiers Danses. Ha raggiunto oltre dieci Paesi superando le 200 repliche. Ora approda per la prima volta in Italia grazie ad Ater Fondazione e Fondazione Piemonte dal Vivo: lunedì alle 21 sarà in scena al Teatro Duse. Sul palco ci sono sei circensi-attori, che arrivano dal Cirque du Soleil e dalla compagnia The 7 Fingers.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

