Pjanic | Fossi nella Juventus prenderei lui a centrocampo è il migliore in circolazione Un mio ritorno? Ho smesso

Miralem Pjanic ha indicato un giocatore come il miglior centrocampista attualmente in circolazione, suggerendo che la Juventus dovrebbe puntare su di lui. Il centrocampista bosniaco, ormai lontano dai campi italiani, ha anche dichiarato di aver concluso la propria carriera, escludendo un suo ritorno in bianconero. Queste affermazioni offrono uno spunto di riflessione sulle scelte di mercato e sul valore dei talenti attuali nel ruolo di regista.

Le parole dell'ex centrocampista. Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, è stato intervistato da Tuttosport. Il bosniaco ha affrontato vari temi dell'attualità bianconera. RIMONTA SCUDETTO – « La Juventus grazie al lavoro di Spalletti sta crescendo e migliorando gara dopo gara, pertanto non deve porsi limiti. La classifica è abbastanza corta e stanno tutte vicine. Quando sei e giochi alla Juve, devi puntare sempre in alto e al massimo ». YILDIZ – « Kenan è davvero bravo.

