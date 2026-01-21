Pjanic | Alla Juve servirebbe qualche Chiellini in più in campo E a centrocampo prenderei lui

Miralem Pjanic ha commentato la rosa della Juventus, sottolineando la mancanza di leadership e solidità difensiva. Secondo il centrocampista, la squadra potrebbe beneficiare di una presenza come quella di Giorgio Chiellini in campo. Inoltre, ha espresso interesse per un eventuale reinserimento di Chiellini nel centrocampo juventino, ritenendo che la sua esperienza possa rappresentare un valore aggiunto per la squadra.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Prime Video a poche ore dal fischio d'inizio di Juventus-Benfica, Miralem Pjanic è tornato a parlare del mondo bianconero. L'ex metronomo bosniaco ha tracciato un profilo della nuova gestione tecnica, soffermandosi sulla leadership necessaria per tornare a vincere e dando un consiglio prezioso per il mercato. L'elogio di Spalletti e la gestione David. Pjanic, che ha conosciuto bene Luciano Spalletti durante l'esperienza comune alla Roma, ha descritto con precisione il carattere e il metodo di lavoro del tecnico di Certaldo, sottolineando la sua schiettezza e la capacità di proteggere i propri giocatori, come accaduto recentemente con Jonathan David: « Spalletti? Non è uno che ti dice le cose dietro, ma lo fa davanti a tutti.

Pjanic: «Fossi nella Juventus prenderei lui a centrocampo, è il migliore in circolazione. Un mio ritorno? Ho smesso»Miralem Pjanic ha indicato un giocatore come il miglior centrocampista attualmente in circolazione, suggerendo che la Juventus dovrebbe puntare su di lui.

