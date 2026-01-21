Beni confiscati al ras dei Casalesi la Cassazione annulla tutto | vittoria dei familiari di Capoluongo
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza della Corte d’Assise d’Appello di Napoli riguardante i beni confiscati a Maurizio Capoluongo, condannato nell’ambito del procedimento. Questa decisione rappresenta una vittoria per i familiari di Capoluongo, che vede ora riavviato il procedimento. La sentenza apre nuove possibilità di valutazione sulle procedure di confisca e sui diritti dei soggetti coinvolti.
La Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa il 4 giugno 2025 dalla Corte d’Assise d’Appello di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione, relativa ai beni confiscati nell’ambito del procedimento a carico di Maurizio Capoluongo, condannato in via.🔗 Leggi su Casertanews.it
