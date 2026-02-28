Sardegna in piazza per dire no al trasferimento nell’isola dei detenuti in regime di 41 bis

In Sardegna, cittadini e associazioni si sono radunati in piazza per protestare contro il trasferimento di detenuti in regime di 41 bis nelle carceri dell’isola. La manifestazione, annunciata come una mobilitazione generale, ha visto la partecipazione di numerosi manifestanti che hanno espresso il loro dissenso. La protesta si è svolta in modo compatto, attirando l’attenzione sui temi legati alla sicurezza e alle condizioni carcerarie nell’isola.

In piazza per dire no ai detenuti in regime di 41bis nelle carceri della Sardegna. Doveva essere mobilitazione generale, e così è stato. Alla manifestazione promossa dalla presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, contro il trasferimento dei detenuti “ad alta pericolosità” nelle strutture detentive dell’isola hanno partecipato più di 1.500 persone: amministratori regionali, sindaci, sindacati associazioni e cittadini. Tutti sotto il palazzo della Prefettura simbolo del Governo in città. La presidente Todde Dalla presidente della Regione un attacco al ministro della Giustizia. «L’intervento del ministro Nordio lo definisco... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Sardegna, in piazza per dire no al trasferimento nell’isola dei detenuti in regime di 41 bis Leggi anche: Scontro Todde-Nordio sul maxi trasferimento di 91 detenuti al 41-bis in Sardegna. La governatrice: “Noi mai interpellati” Leggi anche: Todde: «No a Sardegna isola carcere con i detenuti del 41 bis» Una raccolta di contenuti su Sardegna. Temi più discussi: Cresce l'attesa per il Giro della Sardegna. Oristano pronta ad accogliere i grandi campioni del ciclismo; Detenuti 41 bis in Sardegna, la manifestazione a Cagliari. L'appello di Todde: In piazza senza bandiere di partito; Giro della Sardegna, venerdì 27 febbraio la terza tappa in partenza da Cagliari; 41-Bis, l’appello della Todde: Domani manifestazione senza bandiere di partito, scendiamo in piazza per la Sardegna. 41-bis, la Sardegna scende in piazza: L’Isola non è un penitenziarioLa Sardegna dice no all’imposizione di tre dei sette istituti italiani interamente dedicati al 41-bis. Una scelta definita sproporzionata dalla Giunta regionale e da una larghissima parte della ... vistanet.it 41-bis, l’appello di Todde: Manifestazione ampia e senza bandiere. In piazza per difendere l’autonomia della SardegnaCagliari. Una mobilitazione ampia, democratica e pacifica, senza bandiere di partito per difendere l’autonomia della Sardegna. È l’appello lanciato dalla presidente della Regione Sardegna, Alessandr ... sassarinotizie.com SS 195 “Sulcitana”, Anas completa 10 chilometri di nuova pavimentazione in Sardegna Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/02/28/ss-195-sulcitana-anas-completa-10-chilometri-di-nuova-pavimentazione/ - facebook.com facebook 5/03 (h. 10.30), a #Cagliari, Inaugurazione #annogiudiziario2026 #CorteConti #Sardegna. Intervengono Pres. Sez. giurisdizionale D. Cabras, Pr. M. E. Locci, Pres. Sez. reg. controllo A. Contu tinyurl.com/mrdw794f x.com