Inizialmente, sui dispositivi Pixel, viene distribuito un aggiornamento che introduce una nuova grafica per la sezione

questo testo analizza l’ aggiornamento Android 16 QPR3 e l’introduzione della grafica arte dell’album nel sistema now playing sui dispositivi pixel, evidenziando come cambia l’esperienza visiva senza alterare il meccanismo di riconoscimento musicale. now playing: arte dell’album sul lock screen. ancora presente la funzione now playing, che identifica brani nelle vicinanze e li mostra sul lock screen come una versione integrata di un servizio di riconoscimento. con l’aggiornamento android 16 qpr3, google amplia questa esperienza introducendo la arte dell’album associata al brano rilevato. il layout mantiene la tipica scheda di testo trasparente che riporta titolo e artista, ma premendo la scheda si ottiene l’espansione in una barra now playing pienamente visibile sul blocco schermo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel now playing inizia la distribuzione di un aggiornamento visivo dedicato alle canzoni

Aggiornamento pixel di febbraio in distribuzione oral’aggiornamento di febbraio 2026 per i dispositivi Pixel arriva con una focus esclusivo sulla sicurezza, offrendo poche novità funzionali e...

Android aggiornamento 16 febbraio 2026 in distribuzione senza correzioni per pixell’aggiornamento di febbraio 2026 prosegue la rotta mensile delle patch di sicurezza per android 16 qpr2 interessando una gamma di dispositivi pixel.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pixel now playing inizia la....

Temi più discussi: La funzione Now Playing dei Pixel diventa un’app: è arrivata sul Play Store; I Google Pixel cambiano musica: Now Playing ora è un'app autonoma; Google pubblica un’altra app dei Pixel nel Play Store: è il turno di Now Playing; Google Pixel: Now Playing debutta come app sul Play Store.

La funzione Now Playing dei Pixel diventa un’app: è arrivata sul Play StoreIl momento che in molti attendevano è arrivato: Now Playing non è più una funzione nascosta nei Google Pixel ma un’app a sé stante distribuita tramite il Play Store. La voce su un cambiamento, ... hdblog.it

I Google Pixel cambiano musica: Now Playing ora è un'app autonomaGoogle separa Now Playing da Android System Intelligence: l’app arriva sul Play Store con cronologia, filtri e collegamento ai servizi musicali. smartworld.it

Sul nostro sito è arrivata la pixel art per la Giornata della donna. Vi piace Ecco il link per scaricare gratuitamente la matrice: https:// facebook

Fratelli di #Pixel ... aggiornare. #Google ha rilasciato gli aggiornamenti di sicurezza #Android di marzo 2026. Risolte decine di vulnerabilità, tra cui una falla #0day nei driver grafici di #Qualcomm che, secondo quanto riferito, è oggetto di sfruttamento limitato x.com