Aggiornamento pixel di febbraio in distribuzione ora

L’aggiornamento di febbraio 2026 per i dispositivi Pixel è ora disponibile. Arriva con poche novità, ma punta tutto sulla sicurezza. Gli utenti riceveranno patch e miglioramenti che rafforzano la protezione dei dati, mentre le funzioni nuove sono poche e di dimensioni contenute. La distribuzione è in corso, quindi chi ha un Pixel può già aspettarsi miglioramenti immediati.

l'aggiornamento di febbraio 2026 per i dispositivi Pixel arriva con una focus esclusivo sulla sicurezza, offrendo poche novità funzionali e dimensioni contenute. l'uscita è destinata a rafforzare la protezione del sistema operativo senza intervenire significativamente su batteria, prestazioni o esperienza utente. aggiornamento di febbraio 2026 per i pixel. la release si concentra principalmente sull'eliminazione di una vulnerabilità ad alta severità identificata nel driver vpu, senza introdurre cambiamenti operativi noti. la patch è orientata alla sicurezza e non presenta miglioramenti di usabilità o di efficienza quotidiana.

