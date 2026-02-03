android aggiornamento 16 febbraio 2026 in distribuzione senza correzioni per pixel

Da giorni gli utenti Pixel attendono l’ultimo aggiornamento di Android, ma al momento non ci sono state correzioni di sicurezza. La distribuzione del patch di febbraio 2026 continua senza modifiche significative, lasciando alcuni dispositivi ancora vulnerabili. La situazione resta in stallo, con molti che sperano in un intervento rapido da parte di Google.

l’aggiornamento di febbraio 2026 prosegue la rotta mensile delle patch di sicurezza per android 16 qpr2 interessando una gamma di dispositivi pixel. l’intervento non introduce nuove funzionalità né risolve nuove vulnerabilità segnalate in questa release, ma presenta una correzione mirata per un componente specifico. l’aggiornamento è distribuito tramite ota e la diffusione avviene su diverse build carrier. panorama della patch di febbraio 2026. la patch non riporta risoluzioni di problemi di sicurezza generali all’interno del android 16 qpr2, sebbene sia presente una correzione critica per il VPU Driver identificata come CVE-2026-0106, di gravità alta. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

