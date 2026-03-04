A Soissons, nel nord-est della Francia, è iniziato il processo contro Christophe Ellul, 52 anni, accusato di omicidio colposo per la morte della sua compagna incinta. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era alla guida del suo cane pitbull, che ha aggredito e ucciso la donna. La vicenda ha portato all’apertura del procedimento legale contro di lui, con l’accusa di aver causato la morte della compagna.

S i è aperto a Soissons, nel nord-est della Francia, il processo a carico di Christophe Ellul, 52 anni, accusato di omicidio colposo per la morte della compagna Elisa Pilarski. La donna, 29 anni e incinta di sei mesi, perse la vita il 16 novembre 2019 dopo essere stata aggredita nel bosco dal cane dell’uomo, un esemplare di pitbull chiamato Curtis. Il caso, che da anni alimenta un acceso dibattito in Francia sulla responsabilità dei proprietari di animali considerati pericolosi, torna ora al centro dell’attenzione con l’avvio del procedimento giudiziario. L’accusa: imprudenza e sottovalutazione del rischio. Secondo l’impianto accusatorio, Ellul avrebbe consentito alla compagna di portare a spasso l’animale da sola, nonostante i potenziali rischi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pitbull uccide la compagna incinta: il proprietario a giudizio per omicidio colposo

