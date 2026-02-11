Discussione su Trump finisce in tragedia | padre spara e uccide la figlia 23enne | ‘Omicidio colposo’

Una discussione tra padre e figlia è finita in tragedia in Texas. L’uomo ha sparato alla 23enne, Lucy Harrison, uccidendola. La giovane, originaria di Warrington e impiegata nel settore della moda, è morta sul colpo. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio colposo.

Chi era Lucy Harrison e cosa è successo in Texas?. Lucy Harrison aveva 23 anni, viveva a Warrington, nel Cheshire, e lavorava come fashion buyer per il marchio Boohoo. Il 10 gennaio 2025 era in visita dal padre Kris Harrison a Prosper, una cittadina vicino a Dallas, in Texas, quando è stata colpita al petto da un colpo di pistola. Secondo quanto emerso dall’inchiesta britannica, la giovane avrebbe avuto una discussione accesa con il padre proprio quel giorno, incentrata su Donald Trump, sul possesso di armi e su temi legati alla violenza sessuale. Un litigio politico-familiare che si è trasformato in una tragedia irreversibile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

