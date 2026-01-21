Devasta il Pronto soccorso e aggredisce medici e infermieri | arrestato uomo di 43 anni

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Brescia dopo aver causato danni e aggredito medici e infermieri nel pronto soccorso. L’episodio, avvenuto il 21 gennaio 2026, ha coinvolto comportamenti violenti e imprevedibili all’interno dell’ospedale, durante la presenza per accertamenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine alla situazione, garantendo la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti presenti.

Brescia, 21 gennaio 2026 - Violenza e follia in pronto soccorso a Brescia dove un uomo in ospedale per accertamenti, si è scagliato contro il personale sanitario, danneggiando i locali e le strumentazioni mediche.Il 43enne, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato. Intervento della polizia. Gli agenti della squadra volante della polizia sono intervenuti all 'istituto clinico Città di Brescia dopo una richiesta di aiuto pervenuta al numero di emergenza 112 Nue, per una violenta aggressione in atto da parte di un paziente. I poliziotti hanno trovato l'uomo, visibilmente agitato, che stava minacciando un'infermiera e, con non poca fatica, sono riusciti a bloccarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

