Incidente sul lavoro nel Bresciano operaio precipita da cinque metri | è in gravi condizioni

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 61 anni è caduto da circa cinque metri all’interno di un impianto a Lonato del Garda. L’incidente si è verificato questa mattina, mentre l’uomo era al lavoro. Sono stati immediati i soccorsi, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Ora è stato trasportato in ospedale, dove i medici stanno cercando di stabilizzarlo. La dinamica è ancora da chiarire, mentre le autorità hanno aperto un’indagine.

Un operaio di 61 anni è precipitato da circa 5 metri di altezza all'interno dell'impianto lavorativo di Lonato del Garda dove lavorava. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Lonato del Garda

Operaio precipita da un'altezza di 4 metri: nuovo grave incidente sul lavoro in Abruzzo

Terribile incidente sul lavoro a Caselette: operaio edile precipita da nove metri in un cantiere, morto

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lonato del Garda

Argomenti discussi: Morti sul lavoro, tre in un solo giorno: gli incidenti a Palermo, Livorno e nell'Aquiliano; Brusasco, operaio agricolo morto per un incidente sul lavoro; Incidente sul lavoro a Brancaccio, operaio cade da un ponteggio e muore; Schiacciato da un macchinario mentre lavora: muore operaio residente nel pisano.

incidente sul lavoro nelIncidente sul lavoro nel Bresciano, operaio precipita da cinque metri: è in gravi condizioniUn operaio di 61 anni è precipitato da circa 5 metri di altezza all'interno dell'impianto lavorativo a Lonato del Garda dove lavorava ... fanpage.it

incidente sul lavoro nelIncidente sul lavoro a Spineto di Castellamonte: operaio caduto da un tetto nel corso di una manutenzione, è graveUn incidente sul lavoro è avvenuto in una ditta di autoriparazioni di strada Cuorgné (la provinciale 58) in frazione Spineto di Castellamonte, nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 gennaio 2026. U ... torinotoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.