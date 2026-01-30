Incidente sul lavoro nel Bresciano operaio precipita da cinque metri | è in gravi condizioni

Un operaio di 61 anni è caduto da circa cinque metri all’interno di un impianto a Lonato del Garda. L’incidente si è verificato questa mattina, mentre l’uomo era al lavoro. Sono stati immediati i soccorsi, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Ora è stato trasportato in ospedale, dove i medici stanno cercando di stabilizzarlo. La dinamica è ancora da chiarire, mentre le autorità hanno aperto un’indagine.

Un operaio di 61 anni è precipitato da circa 5 metri di altezza all'interno dell'impianto lavorativo di Lonato del Garda dove lavorava. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni.

