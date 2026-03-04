Piscina Cappuccini ancora chiusa Carbone FdI invoca spiegazioni

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, si è nuovamente espresso riguardo alla piscina Cappuccini, ancora chiusa e gestita dalla Messina Social City. Ha richiesto la convocazione della V commissione consiliare del Comune di Messina per discutere la situazione. La piscina rimane inattiva, e la richiesta di spiegazioni proviene dal rappresentante politico.

Il consigliere punta il dito anche contro l'assenza di possibilità di nuoto libero per la cittadinanza nell'avviso pubblico "La Piscina Cappuccini è una importante risorsa per la città di Messina e deve essere gestita in modo da soddisfare le esigenze di tutti i cittadini.Chiedo che la V commissione consiliare si riunisca al più presto per discutere di questa questione e trovare soluzioni concrete per i cittadini di Messina" conclude Carbone.