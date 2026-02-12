Piscina Cappuccini al via le domande per l' assegnazione della vasca esterna

Il Comune di Messina ha aperto le iscrizioni per l’utilizzo della vasca esterna della Piscina Cappuccini nel 2026. Chi vuole prenotare deve consegnare la domanda entro i termini stabiliti. L’assegnazione riguarda sia le società sportive che i privati. La procedura è già partita, e le richieste si possono presentare in queste settimane.

Il Comune di Messina rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione per l'utilizzo della vasca esterna della Piscina Cappuccini per l'anno 2026. Possono partecipare società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni e discipline associate al Coni, in via prioritaria. Le domande devono essere prodotte e sottoscritte dal legale rappresentante, corredate di copia del documento d'identità e della polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni. Gli spazi possono essere richiesti dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.

