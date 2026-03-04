Pisa | scontro fra auto e motrice di un tir a Lari Ragazza incastrata soccorsa dai vigili del fuoco

Alle 12.08, in via del Commercio a Lari, un'auto si è scontrata con una motrice di un tir. Una ragazza rimasta incastrata è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre la persona e gestire la situazione. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.

PISA – Incidente stradale oggi, 4 marzo 2026, in provincia di Piaa. Una squadra dei vigili del Fuoco è intervenuta alle ore 12.08 in via del Commercio nel comune di Lari. La motrice di un camion ed un'autovettura si sono scontrati frontalmente. La vettura dopo l'impatto è stata sbalzata fuori strada. Il personale dei vigili del fuoco ha collaborato con il 118 per far uscire dall'abitacolo la conducente dell'auto. La ragazza lievemente ferita è stata trasportata al vicino Ospedale Lotti di Pontedera per accertamenti. Entrambe le corsie resteranno chiuse fino alla rimozione del camion.

