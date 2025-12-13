Finisce con l’auto in una scarpata e si ribalta | soccorsa dai Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di sabato, a Modigliana, un incidente stradale ha coinvolto un'auto finita in una scarpata e successivamente ribaltatasi in via delle Ovie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per soccorrere i coinvolti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Paura nel tardo pomeriggio di sabato a Modigliana per un incidente in via delle Ovie. Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada finendo in una scarpata. All’interno del mezzo si trovava una donna, rimasta bloccata nell’abitacolo. L'allarme è scattato intorno alle 7,30. I. Forlitoday.it Tir si ribalta più volte in una scarpata sulla Bergamo-Lecco: grave l’autista - Foto e video - Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito nello schianto del suo autoarticolato che si è ribaltato più volte in una scarpata mentre percorreva la strada tra Lecco e Bergamo, all’altezza di Cisano ... ecodibergamo.it

