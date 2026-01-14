A Milano si svolge il processo a Glovo, con il manager che spiega come i dati sui turni siano stati cancellati per motivi di privacy. I rider, invece, contestano le condizioni di lavoro, affermando di non essere schiavi. La vicenda pone l’attenzione sulle modalità di gestione dei dati e sui diritti dei lavoratori nel settore delle consegne online.

Milano – I dati sugli orari di lavoro e sui turni dei rider sarebbero stati cancellati dal sistema informatico di Glovo, per “rispetto della privacy”. Nessuna risposta chiarificatrice alle domande del giudice sul funzionamento dell’algoritmo, e su come venissero assegnate le consegne. Dentro l’aula del Tribunale del lavoro di Milano, ascoltato come testimone, il general manager di Glovo Italia Rafael Narvaez. Fuori un gruppo di rider, con il sindacato Slang Usb, in presidio con bandiere e uno striscione in inglese per chiedere condizioni di lavoro dignitose: “Non siamo schiavi”. Raffica di cause. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Milano processo a Glovo, il manager in aula: “Dati sui turni cancellati per privacy”. I rider: non siamo schiavi

Leggi anche: Sciopero dei rider di Glovo contro l'algoritmo: "Pronti a bloccare tutto"

Leggi anche: La Banda della Magliana di Milano e il piano manageriale della Super Mamacita: rider della coca, turni, rimborsi e indennità, tutto sul libro mastro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

A Milano processo a Glovo, il manager in aula: “Dati sui turni cancellati per privacy”. I rider: non siamo schiavi.

PROCESSO HYDRA | Riconosciuto in abbreviato il castello accusatorio della Dda di Milano. 16 anni a Massimo Rosi, 14 e 8 mesi per Filippo Crea - facebook.com facebook

Milano, processo Hydra: le condanne per il «sistema mafioso lombardo». Il computo complessivo delle pene sfiora i cinque secoli di carcere x.com