Pil Istat | A +0,3% nel quarto trimestre +0,7% nel 2025

L’Istat conferma che nel quarto trimestre del 2025 il PIL dell’Italia cresce dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti. Per l’intero anno, il dato si attesta a un aumento dello 0,7%. I numeri indicano una leggera ripresa dopo periodi di stagnazione, con segnali di stabilità nell’economia nazionale.

(Adnkronos) – Per il quarto trimestre del 2025 l'Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali. La variazione congiunturale – spiega l'istituto – è la sintesi di un aumento del valore aggiunto in tutti i principali comparti, più marcato nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e nell’industria. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nel quarto trimestre del 2025 il Pil italiano è salito dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti.

In Italia il Pil del quarto trimestre 2025 cresce dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti, secondo l'Istat.

