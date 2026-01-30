Istat | Pil a +0,3% nel quarto trimestre +0,7% nel 2025

Nel quarto trimestre del 2025 il Pil italiano è salito dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti. Per l’intero anno, il dato totale segna un aumento dello 0,7%. L’economia continua a crescere, anche se a ritmo lento, senza grandi scossoni.

Nel quarto trimestre del 2025 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali. Lo stima l'Istat diffondendo il dato preliminare del Pil. Nel 2025 il Pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,7% rispetto al 2024 (nel 2025 vi sono state tre giornate lavorative in meno rispetto al 2024). Il dato del 2025 è superiore a quello stimato dal governo nel quadro programmatico del Documento programmatico di finanza pubblica di ottobre, pari al +0,5%.

In Italia il Pil del quarto trimestre 2025 cresce dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti, secondo l’Istat.

Nel terzo trimestre del 2025, l'Istat segnala una diminuzione del tasso di disoccupazione al 6,1%, con una riduzione di 0,2 punti rispetto al trimestre precedente, nonostante la diminuzione complessiva degli occupati.

