Appennino il ministro Foti | Fondi per nuovi servizi

Il ministro Foti annuncia l'assegnazione di fondi destinati allo sviluppo di nuovi servizi nelle aree montane dell’Appennino. La sua dichiarazione sottolinea che la montagna deve ricevere tutti i servizi necessari per garantire il diritto di vivere e rimanere in quelle zone. Nessun dettaglio sui numeri o sui progetti specifici, ma si conferma l’impegno a migliorare le condizioni delle comunità montane.

"La montagna deve avere tutti i servizi che le spettano, nel rispetto di un principio inalienabile: il diritto a restare". Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, dopo curve, passanti e sentieri è arrivato a Fiumalbo, in provincia di Modena. L’ultimo comune dell’Emilia-Romagna, prima del confine con la Toscana e la provincia di Pistoia. Un dialogo fitto con il sindaco di casa, Alessio Nizzi, e poi il via all’Assemblea sulla montagna. Un confronto dedicato agli investimenti mirati voluti dal governo Meloni per contrastare le criticità e lo spopolamento che da troppo tempo colpiscono l’Appennino.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

