Pichetto Fratin | A Key una visione avanzata di ambiente

(Adnkronos) – È partita questa mattina Key – The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, che da oggi a venerdì 6 marzo porterà alla Fiera di Rimini, su 125mila metri quadrati lordi di superficie in 24 padiglioni, oltre 1.000 brand espositori, di cui circa il 30% dall’estero. Attesi più di 500 hosted buyer e delegazioni da 50 Paesi, coinvolti grazie al supporto dell’Agenzia Ice e del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci). Key 2026 è stata inaugurata oggi con un Opening Ceremony alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: "Non abbiamo più bisogno di acquistare gas dalla Russia""Noi non abbiamo più bisogno di acquistare dalla Russia, in questo momento stiamo acquistando gas da tutto il mondo, abbiamo il 46-47% della domanda...

Diga, Pichetto Fratin: "Opera di grande importanza strategica"Scontro politico acceso sulla Diga di Vetto dopo la chiusura della fase di Dibattito pubblico.

Rimini, il ministro Pichetto Fratin a Key Energy: Se la guerra avrà tempi lunghi, la situazione dell’energia diventerà seriaSulle conseguenze della situazione geopolitica internazionale, nell’incontro di ieri tra governo, Snam ed Eni si è fatta una valutazione di ... corriereromagna.it

Pichetto Fratin: A Key una visione avanzata di ambienteRoma, 4 mar. (Adnkronos) - È partita questa mattina Key - The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sul ... ilsannioquotidiano.it

"Ieri abbiamo fatto un punto della situazione (in una riunione di governo, ndr), ma un punto mobile rispetto a cosa sta succedendo in Medio Oriente", ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a "Tgcom24Tour" m facebook

@KeyEnergyit ha preso il via oggi al Quartiere fieristico di Rimini! Ad aprire questa edizione, la visita allo stand #ASSISTAL del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, accolto dal Vicepresidente #ASSISTAL Andrea Mont x.com