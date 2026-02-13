Diga Pichetto Fratin | Opera di grande importanza strategica

Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato ieri che la Diga di Vetto rappresenta un’opera di grande importanza strategica, evidenziando come il lavoro del Commissario Stefano Orlandini possa continuare anche oltre il 15 luglio 2027, quando scadrà la fase di attuazione.

Scontro politico acceso sulla Diga di Vetto dopo la chiusura della fase di Dibattito pubblico. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ieri ha ribadito con chiarezza l’importanza strategica dell’opera, sottolineando la possibile prosecuzione del lavoro del Commissario Stefano Orlandini anche dopo il 15 luglio 2027, nella fase operativa-attuativa. Sulla stessa linea si trovano anche l’onorevole Rosaria Tassinari (coordinatrice regionale di Forza Italia) e il forzista reggiano Giuseppe Pagliani che definiscono la diga come: "un’infrastruttura fondamentale per una gestione moderna ed efficiente delle risorse idriche".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La discussione sulla Sabatini e i contratti di sviluppo evidenzia l’importanza di strumenti consolidati per sostenere l’economia italiana.

Il ministro Pichetto Fratin mette in guardia: il governo presta attenzione alle zone umide come la Diaccia Botrona.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Diga di Vetto, Tassinari (FI): Dal ministro Pichetto Fratin una conferma importante; Diga di Vetto, scontro politico: Forza Italia accelera, Avs attacca.

Pichetto Fratin, la fusione è l'Eldorado dell'energiaLa fissione di terza generazione è la fase intermedia, ma il sogno, l'Eldorado, è la fusione: l'energia davvero pulita, sicura e continuativa, la risposta al benessere e alla sostenibilità del futuro ... ansa.it

Il Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin alla Centrale Operativa dell'AmaAma ha scelto l'acronimo U.C.R.O.N.I.A (Utility, Circular Economy, Real-time, Operation, Navigation. Integration Assets) per chiamare la sua Sala Operativa, fulcro del sistema di digitalizzazione e ... rainews.it

Lo ha annunciato il ministro Pichetto Fratin. Questo significa che arriverà anche il via libera al bonus da 55 euro all’anno sulla bolletta della luce per le famiglie vulnerabili che rispettano i requisiti. Ecco cosa sappiamo. - facebook.com facebook

DL Bollette #Confagricoltura accoglie con favore quanto annunciato dal ministro Pichetto Fratin sul DL Bollette, che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri la prossima settimana con misure per la riduzione dei costi dell’energia. La Confederazion x.com