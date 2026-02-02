Notte di movida violenta | minacciato con il coltello e picchiato per le sigarette

Questa notte a Civitanova, un giovane di 21 anni è finito in ospedale dopo essere stato aggredito fuori da un locale. Gli hanno chiesto le sigarette, poi uno l’ha minacciato con un coltello e lo ha colpito con dei pugni. La vittima, ancora sotto shock, ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche. La polizia sta cercando di risalire agli aggressori.

Civitanova (Macerata), 2 febbraio 2026 – Gli chiedono delle sigarette fuori da un locale a Civitanova poi lo aggrediscono a pugni, dopo averlo minacciato con un coltello: 21enne finisce all’ospedale dopo una serata. Rapinato l’amico, costretto a dare a un gruppo di giovani stranieri, maghrebini, tutto quello che aveva in tasca. Zona sud della città, fuori da un locale. È quanto accaduto l’altra notte, tra le 3 e le 4, quando un ragazzo di 21 anni, nato a Civitanova ma residente nel fermano, è stato raggiunto da due, tre stranieri (facevano parte di un gruppo formato da quattro ragazzi) fuori da un locale, nella zona sud della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un ragazzo di 22 anni di Palermo è stato vittima di una violenta aggressione in una discoteca di Isola delle Femmine durante la notte di Capodanno.

A Ghedi, Brescia, si sono concluse con tre arresti le indagini su un episodio di sequestro, violenza e minacce con armi ai danni di madre e figlio.

