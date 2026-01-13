La ‘zona rossa’ in piazza XX Settembre sarà prorogata e allargata
Oggi, martedì 13 gennaio, si è svolto in Prefettura un incontro del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, durante il quale è stata confermata la proroga e l’allargamento della zona rossa in piazza XX Settembre. Questa decisione mira a garantire maggiore sicurezza e controllo nella zona interessata. La misura resterà in vigore secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalle autorità competenti.
Nel pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, si è tenuto in Prefettura un incontro del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. Il tavolo era stato chiesto “con urgenza” dal sindaco Matteo Lepore dopo l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni assassinato il 5 gennaio nei pressi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Prorogata l’ordinanza prefettizia per la zona a vigilanza rafforzata: dov’è la “zona rossa” a Chivasso
Leggi anche: Udine Ice Park in piazza XX Settembre
#Tg2000 - Allarme #sicurezza, Stazione #Termini zona rossa #12gennaio #Tv2000 #Roma #Aggressione #StazioneTermini - facebook.com facebook
Cagliari, sei stranieri allontanati dalla “zona rossa” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.