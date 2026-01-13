La ‘zona rossa’ in piazza XX Settembre sarà prorogata e allargata

Oggi, martedì 13 gennaio, si è svolto in Prefettura un incontro del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, durante il quale è stata confermata la proroga e l’allargamento della zona rossa in piazza XX Settembre. Questa decisione mira a garantire maggiore sicurezza e controllo nella zona interessata. La misura resterà in vigore secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalle autorità competenti.

