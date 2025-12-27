Suite così piazza Ridolfi a Terni si trasforma in un palcoscenico sospeso nel vuoto

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro corpi sospesi nel cielo elevati da una gru con un braccio di quaranta metri: piazza Ridolfi così si è trasformata in un palcoscenico sospeso nel vuoto per il terzo appuntamento del “Terni Christmas & Love Fest”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - “Suite”, così piazza Ridolfi a Terni si trasforma in un palcoscenico sospeso nel vuoto

