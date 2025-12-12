La Cavea di piazza Garibaldi si trasforma in un abisso sonoro | sensori attivati dal pubblico e figure 3d

La Cavea di piazza Garibaldi si trasforma in un “abisso” sonoro, un acquario interattivo che combina installazioni 3D e sensori attivabili dal pubblico. Otto figure stampate in 3D rappresentano presenze marine, mentre i visitatori possono interagire con esse per attivare frammenti sonori raccolti durante un mese di mappatura acustica della piazza.

