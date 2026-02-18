L'Elefantino di piazza della Minerva con una zanna spezzata | sfregiata la statua indagini in corso

L’Elefantino di piazza della Minerva è stato danneggiato, con una zanna rotta, probabilmente durante la notte. La statua, uno dei simboli storici di Roma, mostra segni di violenza evidente e si cercano testimoni o immagini che possano chiarire l’accaduto. Le telecamere di sorveglianza sono già al lavoro per raccogliere prove e identificare eventuali responsabili. Il ministro Giuli ha condannato l’episodio, definendolo una vera barbarie contro un’icona della città.

