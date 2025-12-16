Sicurezza | da novembre a inizio dicembre eseguiti otto accompagnamenti di stranieri irregolari ai Cpr

Tra novembre e dicembre, la Questura di Pisa ha effettuato otto accompagnamenti di stranieri irregolari ai Centri di permanenza per i rimpatri. Questi interventi rientrano nelle operazioni di controllo e sicurezza volte a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza della comunità locale.

Dal 1 novembre al 10 dicembre, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa ha eseguito 8 accompagnamenti ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale, socialmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto.

