Il 35% dei reati commessi da stranieri e lo scoprono ora Piantedosi inchioda le opposizioni sulla sicurezza

Recenti dati rivelano che il 35% dei reati commessi da stranieri è stato scoperto solo ora, sollevando discussioni sulla sicurezza. Il governo si impegna da tempo a trovare soluzioni efficaci per gestire il tema migranti, affrontando ostacoli legali e politici. La questione rimane centrale nel dibattito pubblico, evidenziando le sfide e le difficoltà nel contemperare sicurezza e integrazione.

Il tema dei migranti continua a essere caldo per questo governo, che fin dal suo insediamento ha lavorato per trovare soluzioni adeguate al contenimento e alla risoluzione del problema, trovando però nella maggior parte dei casi la strada sbarrata dalla magistratura. Il progetto Albania, che ora ripartirà grazie al cambio di posizione dell' Unione europea sul tema, è stato a più riprese fermato dalla magistratura tra le esultanze delle opposizioni, ciò significa che l'Italia ha avuto le mani legati su rimpatri e controllo delle frontiere in nome dell'ideologia. L'esecutivo ha provato a mettere ordine in una situazione disastrata figlia di anni di buonismo imperante, trovandosi costantemente davanti i muri alzati da chi predica il buonismo un tanto al chilo.

