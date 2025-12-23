Pd | Piano operativo? Adottato con atti incompleti e contro l' interesse dei cittadini Il nostro voto è no
Il Partito Democratico di Cortona esprime forte contrarietà all’adozione del Piano operativo comunale, giudicandolo incompleto e dannoso per i cittadini. La capogruppo Vanessa Bigliazzi sottolinea come la decisione sia stata presa senza adeguati confronti pubblici, evidenziando la mancanza di un percorso trasparente e condiviso. La nostra posizione resta ferma: il voto è contrario a questa modalità di approvazione.
La capogruppo del Partito Democratico a Cortona Vanessa Bigliazzi ribadisce la posizione contraria del Gruppo consiliare all'adozione del Piano operativo comunale da parte dell'amministrazione cortonese, accusando la Giunta di aver preso una decisione senza i necessari incontri pubblici con la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
