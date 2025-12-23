Pd | Piano operativo? Adottato con atti incompleti e contro l' interesse dei cittadini Il nostro voto è no

Il Partito Democratico di Cortona esprime forte contrarietà all’adozione del Piano operativo comunale, giudicandolo incompleto e dannoso per i cittadini. La capogruppo Vanessa Bigliazzi sottolinea come la decisione sia stata presa senza adeguati confronti pubblici, evidenziando la mancanza di un percorso trasparente e condiviso. La nostra posizione resta ferma: il voto è contrario a questa modalità di approvazione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.