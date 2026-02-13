Meloni | Con il Piano Mattei progetti concreti un patto tra nazioni libere – Il video

Il premier Meloni ha annunciato che, grazie al Piano Mattei, sono stati avviati e portati a termine progetti concreti in diversi settori, coinvolgendo miliardi di euro provenienti sia da fondi pubblici sia da investimenti privati. La decisione di investire in infrastrutture e servizi ha portato a miglioramenti tangibili nelle comunità locali, come il potenziamento delle reti di trasporto e l’accesso all’energia in zone rurali.

(Agenzia Vista) Addis Adeba, 13 febbraio 2026 "In questi due anni, con il Piano Mattei, abbiamo avviato e concluso progetti concreti di grande impatto sociale, mobilitando miliardi di euro tra risorse pubbliche e risorse private. Lo abbiamo fatto dando concretezza a un metodo che coinvolge le energie migliori del popolo italiano in un gioco di squadra che svalorizza tutto il sistema Italia. Un patto tra nazioni libere" così la premier Meloni intervenendo al secondo Vertice Italia Africa ad Addis Adeba. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Il primo ministro Giorgia Meloni ha annunciato che il Piano Mattei ha portato a realizzare progetti pratici e tangibili, coinvolgendo molte aziende e enti pubblici.

Giorgia Meloni ha partecipato al vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, dove ha presentato il Piano Mattei come un vero e proprio accordo tra Paesi liberi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Meloni in Etiopia: 'Con il Piano Mattei facciamo da ponte'; Sanasi d’Arpe: Consap pronta a contribuire a Piano Casa Governo Meloni; Il Piano Mattei al centro del vertice di Addis Abeba con Meloni; Africa, Meloni in Etiopia il 13-14 febbraio: 'tagliando' del governo al Piano Mattei.

Meloni: Con il Piano Mattei progetti concreti, un patto tra nazioni libereLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Piano Mattei, Meloni alla vertice Italia-Africa: Risultati tangibili, patto tra nazioni libereOggi il Piano Mattei è una realtà operativa e strutturata che genera risultati tangibili per i nostri popoli, che può contare su un'architettura finanziaria solida e innovativa, frutto della preziosa ... msn.com

La premier al summit ad Addis Abeba rilancia il Piano Mattei mentre in Germania va in scena la Conferenza sulla sicurezza. L’assenza della presidente del Consiglio non è nuova: già lo scorso anno non aveva partecipato all'evento facebook

Post Edited: Piano Mattei, Meloni “I risultati raggiunti sono semi per un nuovo raccolto” x.com