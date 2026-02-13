Meloni al vertice Italia-Africa | Con il Piano Mattei diamo forma a un patto tra Nazioni libere video

Giorgia Meloni ha partecipato al vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, dove ha presentato il Piano Mattei come un vero e proprio accordo tra Paesi liberi. La premier ha spiegato che si tratta di una strategia concreta, non solo di una serie di interventi, per rafforzare i legami tra Italia e Africa. Durante l'incontro, Meloni ha sottolineato come questa iniziativa possa favorire nuove opportunità di collaborazione tra le nazioni coinvolte.

Non è «un semplice pacchetto di interventi», ma una visione quella che Giorgia Meloni ha presentato nel suo intervento al secondo vertice Italia-Africa, che per la prima volta si svolge nel continente, ad Addis Abeba, in Etiopia. Una scelta che, dopo il vertice di Roma di due anni fa, è volta a dare la rappresentazione plastica della cooperazione tra pari che l’Italia ha voluto lanciare con il Piano Mattei, lo strumento con cui questo nuovo approccio si fa progetto concreto. L’obiettivo del Piano Mattei, ha spiegato la premier, «non è quello di attuare un semplice pacchetto di progetti, ma è quello di dare forma a un patto tra Nazioni libere, noi e voi, che scelgono di lavorare insieme perché si fidano l’una dell’altra e sanno trovare insieme le aree di collaborazione nelle quali poter fare la differenza in un’ottica di benefici condivisi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Giorgia Meloni partecipa al vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, in Etiopia, per discutere di energia, agricoltura e innovazione, alla presenza di leader africani e rappresentanti di aziende italiane.

