La Pianese scende a Carpi per stupire ancora Birindelli | Partita complicata ci vuole umiltà

La Pianese affronta il Carpi con l’obiettivo di mantenere la serie positiva, forte di sei risultati utili consecutivi. Dopo una serie di prestazioni positive e un morale elevato, la squadra cerca continuità in una partita difficile. Birindelli sottolinea l’importanza dell’umiltà e della concentrazione, consapevole delle sfide che attendono. La sfida rappresenta un momento chiave per consolidare il buon momento e proseguire il cammino in campionato.

E' arrivata a Carpi con il morale altissimo, la Pianese, un bottino di 26 punti e la voglia di dare continuità ai sei risultati utili consecutivi, ultimo l'esaltante successo per 4-2 sull'Ascoli. Al Cabassi (inizio alle 14,30) le zebrette incroceranno una squadra a secco di vittorie da oltre un mese e reduce dal ko sul campo della Juventus Next Gen: predica attenzione, Birindelli (nella foto). "La squadra sta attraversando un periodo importante in termini di forma, risultati e prestazioni e sta continuando a crescere – ha detto il tecnico –. Il merito è dei calciatori che si allenano quotidianamente con grande impegno, professionalità e giusto spirito.

