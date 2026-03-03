L’innovazione di Philip Morris parte dall’Italia con il nuovo BONDS by IQOS

Il 3 marzo 2026, l’Italia ha ospitato l’evento di presentazione di BONDS by IQOS, il nuovo prodotto di Philip Morris. La cerimonia si è svolta presso l’ambasciata italiana di Foro Bonaparte. L’azienda ha annunciato ufficialmente il lancio del dispositivo, che rappresenta un’innovazione nel settore del fumo elettronico. La presentazione ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e figure istituzionali italiane.

Con il lancio di BONDS by IQOS, annunciato il 3 marzo 2026 dall'Italia Embassy di Foro Bonaparte a Milano, Philip Morris Italia rafforza il proprio impegno nella trasformazione del settore, puntando con decisione sui prodotti senza combustione e su una visione chiara: arrivare entro il 2035 a rendere le sigarette "oggetti da museo".Il nuovo dispositivo rappresenta l'ultima evoluzione del portafoglio smoke-free dell'azienda ed è pensato per fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare sigarette o a utilizzare altri prodotti contenenti nicotina. Si inserisce in una strategia industriale di lungo periodo che ha già cambiato in profondità il modello di business del gruppo.