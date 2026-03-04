Oggi si gioca la sfida tra PGE Projekt Varsavia e Itas Trentino, due squadre che si affrontano nella fase a eliminazione diretta della Champions League di volley 2026. L'incontro si tiene a Varsavia, con orario e dettagli sulla trasmissione disponibili in vari canali di streaming e televisivi. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre che cercano la qualificazione.

È il momento in cui non sono più ammessi calcoli: la CEV Champions League entra nella fase a eliminazione diretta e mette subito di fronte due squadre ambiziose come PGE Projekt Warszawa e Itas Trentino. L’andata dei playoff, in programma a Varsavia, rappresenta il primo capitolo di una doppia sfida che vale l’accesso ai quarti di finale contro il Bogdanka LUK Lublin. Una serie che si annuncia ad altissima intensità tecnica ed emotiva, con Trento chiamata a rialzarsi dopo il pesante 0-3 incassato in semifinale di Supercoppa contro Sir Safety Perugia. Il cammino europeo dei dolomitici è stato complessivamente positivo, ma non privo di ostacoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - PGE Projekt Varsavia-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming

Civitanova-PGE Projekt Varsavia oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streamingUltimo atto della Pool E di CEV Champions League maschile per la Lube Civitanova, che mercoledì 18 febbraio (ore 18.

Tutti gli aggiornamenti su PGE Projekt Varsavia Trento oggi...

Temi più discussi: PGE Projekt Varsavia-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming; TRENTINO VOLLEY * CHAMPIONS LEAGUE, MERCOLEDÌ IN POLONIA (ORE 20.30) L'ANDATA DEGLI OTTAVI DI FINALE: LA GUIDA A PGE PROJEKT WARSZAWA; Dove vedere in tv PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming; LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata di fuoco in Polonia.

LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata di fuoco in PoloniaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Itas Trentino ... oasport.it

PGE Projekt Varsavia-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingÈ il momento in cui non sono più ammessi calcoli: la CEV Champions League entra nella fase a eliminazione diretta e mette subito di fronte due squadre ambiziose come PGE Projekt Warszawa e Itas ... oasport.it

Champions League: #Trento a Vasravia per l'andata dei Play Off VARSAVIA (POLONIA)- Si alzerà domani, mercoledì 4 marzo, il sipario sulla fase Play Off (di fatto gli Ottavi di Finale) della CEV Champions League. La Trentino Itas sarà di scena alla Tower H x.com

Coppe Europee – Settimana decisiva per le italiane Ultima giornata della fase a gironi di Champions League e match chiave in CEV Cup e Challenge Cup. Perugia e Civitanova sono già ai Quarti, Trento ai Play Off. Piacenza e Milano si giocano l’accesso a facebook