Civitanova-PGE Projekt Varsavia oggi in tv Champions League volley 2026 | orario programma streaming

Civitanova e PGE Projekt Varsavia si affrontano questa sera in TV, portando in scena l’ultima partita della fase a gironi della Champions League di volley 2026. La sfida si gioca alle 18 e decide quale delle due squadre avanzerà alle fasi finali, con i tifosi che potranno seguirla anche in streaming. La partita si tiene al PalaCivitanova, dove centinaia di spettatori si preparano a vivere un match decisivo.

Ultimo atto della Pool E di CEV Champions League maschile per la Lube Civitanova, che mercoledì 18 febbraio (ore 18.30) ospita all’ Eurosuole Forum il PGE Projekt Varsavia in una sfida dal peso specifico elevato. In palio non c’è solo la chiusura della fase a gironi, ma anche il miglior piazzamento possibile nel ranking delle prime classificate: la prima di ogni girone accede direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e la migliore terza dovranno passare dai playoffottavi. I biancorossi arrivano all’appuntamento forti del primato già aritmeticamente conquistato grazie ai 13 punti ottenuti in cinque gare (4 vittorie e una sola sconfitta). 🔗 Leggi su Oasport.it

Varsavia-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingLa terza giornata del girone E di Champions League volley 2026 si svolge tra Varsavia e Civitanova, con due squadre che puntano a consolidare la propria posizione in classifica.

LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta di fuoco in PoloniaBenvenuti alla diretta della partita tra PGE Projekt Varsavia e Cucine Lube Civitanova, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League volley maschile 2026.

