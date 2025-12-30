fiumi padovani batteri fecali e pfas restano un problema

Il sistema fluviale di Padova e della sua provincia presenta ancora criticità legate alla presenza di batteri fecali e Pfas. Nonostante gli sforzi di monitoraggio e intervento, queste sostanze continuano a rappresentare un problema per la qualità dell'acqua e l'ambiente. È importante mantenere alta l'attenzione per garantire la tutela della salute pubblica e la preservazione del territorio.

Il sistema fluviale che attraversa Padova e la sua provincia continua a mostrare segnali di sofferenza. È quanto emerge dal report conclusivo di “Operazione Fiumi – Esplorare per custodire”, la campagna di monitoraggio condotta da Legambiente nel 2025 sui principali corsi d’acqua del Veneto, con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

