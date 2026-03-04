Petardo dal settore ospiti | panico in Frosinone-Pescara due vigili del fuoco in ospedale

Durante la partita tra Frosinone e Pescara, un petardo lanciato dal settore ospiti ha provocato il panico tra i tifosi. Due vigili del fuoco sono rimasti feriti e portati in ospedale. L'incidente ha interrotto bruscamente la gara, creando tensione tra le tifoserie e forze dell'ordine presenti allo stadio.

Il clima agonistico del campionato di Serie B è stato bruscamente interrotto da un grave episodio di cronaca durante la sfida tra Frosinone e Pescara. Quella che doveva essere una serata di sport si è trasformata in un momento di forte tensione a causa di comportamenti irresponsabili provenienti dal settore occupato dai sostenitori della squadra ospite. L’episodio ha scosso non solo i protagonisti in campo ma anche l’intero apparato di sicurezza presente allo stadio. I fatti si sono verificati con precisione millimetrica al minuto ventuno del primo tempo mentre il Pescara si trovava in vantaggio per una rete a zero. In un frangente di gioco apparentemente tranquillo un petardo di notevole potenza è stato scagliato dal settore ospiti verso il rettangolo verde. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Petardo dal settore ospiti: panico in Frosinone-Pescara, due vigili del fuoco in ospedale Maserada sul Piave: Scontro tra auto, vigili del fuoco estraggono ferito dal veicolo. Due ricoveri in ospedale.Un violento impatto tra due veicoli avvenuto questo pomeriggio, domenica 15 febbraio 2026, lungo via IV Novembre a Maserada sul Piave, in provincia... Auto a fuoco genera il panico tra i cittadini. Intervengono i vigili del fuocoFABRIANO – I Vigili del Fuoco di Fabriano sono intervenuti ieri sera, giovedì 8 gennaio, alle 20,30 circa a Borgo Tufico, per l’incendio di... Contenuti e approfondimenti su Petardo dal settore ospiti panico in.... Temi più discussi: Petardo dal settore ospiti in Frosinone-Pescara: feriti due vigili del fuoco; Serie B, Frosinone-Pescara sospesa 8 minuti per lancio di un petardo dal settore ospiti; Frosinone-Pescara, due vigili del fuoco in ospedale dopo lo scoppio di un petardo in campo; Frosinone-Pescara sospesa per 7 minuti: petardo in campo, due vigili del fuoco in ospedale. Caos e proteste a Frosinone, esplode un petardo e il Pescara segna il raddoppio casualmente: il gol è regolareVentottesima giornata di Serie B: incredibile allo Stirpe dove Di Nardo raddoppia pensando, come tutti, che il gioco fosse fermo ... corrieredellosport.it Petardo in campo in Frosinone-Pescara dal settore ospiti: caos in campoCaos in Frosinone-Pescara. Al 21', con la squadra ospite sul punteggio di 1-0, proprio gli abruzzesi hanno gettato un petardo in campo. L'oggetto pirotecnico è esploso a poca distanza dalla bandierina ... ciociariaoggi.it Paura in Frosinone-Pescara: partita sospesa, due pompieri in ospedale facebook #SerieB, #FrosinonePescara sospesa 8 minuti per lancio di un petardo dal settore ospiti: poi #DiNardo segna con #Cittadini infortunato, goal annullato dal Var a Calvani x.com