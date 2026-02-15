Maserada sul Piave | Scontro tra auto vigili del fuoco estraggono ferito dal veicolo Due ricoveri in ospedale

A Maserada sul Piave, un incidente tra due auto ha provocato il ferimento di due persone e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre un ferito incastrato nell’auto. L’incidente si è verificato domenica pomeriggio lungo via IV Novembre, quando le due vetture si sono scontrate violentemente. I soccorritori hanno lavorato a lungo per liberare uno dei conducenti, rimasto bloccato tra le lamiere. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale, dove sono stati ricoverati in condizioni da valutare.

