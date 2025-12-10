Il pesce siluro che minaccia le specie autoctone dei nostri laghi | rimossi oltre 1200 esemplari

Il pesce siluro, specie invasiva, rappresenta una minaccia crescente per gli ecosistemi dei laghi lombardi, tra cui il Lario e la Brianza. Nonostante alcune proposte di utilizzo culinario, sono stati rimossi oltre 1200 esemplari per limitare il suo impatto sulle specie autoctone e preservare la biodiversità locale.

Il pesce siluro, nonostante qualcuno sul Lago di Como lo proponga anche nel menù, continua a rappresentare una seria minaccia per gli ecosistemi acquatici del Lario e della Brianza. Ma dal Parco regionale della Valle del Lambro, come anticipato dai colleghi di LeccoToday, arrivano segnali.

Sabato 29 novembre presso la sede del #parconaturalelaghidiavigliana si è svolto l'incontro di chiusura delle attività di pesca al pesce siluro dell'anno 2025 con i pescatori dilettanti che hanno partecipato alle attività di cattura del LIFE Predator Durante la sera

Il pesce siluro gigante che minaccia il Lambro e i laghi briantei - Scopri i dati sulle tonnellate rimosse da Lambro, Alserio e Pusiano e l'impatto positivo sulla fauna autoctona.