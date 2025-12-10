Pesce siluro rimossi oltre 1.200 esemplari | Strategia efficace per salvare le specie autoctone

Leccotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In risposta alla minaccia rappresentata dal pesce siluro negli ecosistemi del Lecchese e della Brianza, sono stati rimossi oltre 1.200 esemplari. Questa iniziativa mira a proteggere le specie autoctone e preservare l'equilibrio naturale delle acque locali. La lotta al siluro si conferma come una strategia fondamentale per il mantenimento della biodiversità nelle zone interessate.

Il pesce siluro continua a rappresentare una seria minaccia per gli ecosistemi acquatici del Lecchese e della Brianza. Ma dal Parco regionale della Valle del Lambro arrivano segnali incoraggianti: la strategia di contenimento messa in atto negli ultimi anni sta funzionando. I numeri parlano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

