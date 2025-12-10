Pesce siluro rimossi oltre 1.200 esemplari | Strategia efficace per salvare le specie autoctone

In risposta alla minaccia rappresentata dal pesce siluro negli ecosistemi del Lecchese e della Brianza, sono stati rimossi oltre 1.200 esemplari. Questa iniziativa mira a proteggere le specie autoctone e preservare l'equilibrio naturale delle acque locali. La lotta al siluro si conferma come una strategia fondamentale per il mantenimento della biodiversità nelle zone interessate.

Il pesce siluro continua a rappresentare una seria minaccia per gli ecosistemi acquatici del Lecchese e della Brianza. Ma dal Parco regionale della Valle del Lambro arrivano segnali incoraggianti: la strategia di contenimento messa in atto negli ultimi anni sta funzionando.

Sabato 29 novembre presso la sede del #parconaturalelaghidiavigliana si è svolto l'incontro di chiusura delle attività di pesca al pesce siluro dell'anno 2025 con i pescatori dilettanti che hanno partecipato alle attività di cattura del LIFE Predator

