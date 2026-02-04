Ciclone Harry dalla Regione Siciliana 3 milioni di euro per pesca e acquacoltura

La Regione Siciliana ha stanziato tre milioni di euro per aiutare le imprese di pesca e acquacoltura colpite dal ciclone Harry. I fondi serviranno a coprire i danni a imbarcazioni e impianti produttivi. La decisione arriva dopo le forti mareggiate che hanno colpito la zona, lasciando molte aziende con danni ingenti. Ora, le imprese potranno chiedere i finanziamenti per riprendersi e ricostruire.

Stanziati fondi per i danni a imbarcazioni e impianti produttivi. La Regione Siciliana mette a disposizione tre milioni di euro per sostenere le imprese ittiche colpite dal ciclone Harry. L'intervento è stato attivato tramite un avviso pubblico del Dipartimento della Pesca mediterranea, incardinato nell'assessorato regionale all'Agricoltura. Le risorse sono destinate a coprire i danni materiali subiti da imbarcazioni, attrezzature da pesca e impianti di acquacoltura, compromessi dall'evento atmosferico. Sammartino: «Sostegno concreto per ripartire». « Questi fondi – sottolinea l'assessore regionale Luca Sammartino – rappresentano un aiuto fondamentale per consentire alle imprese di superare le difficoltà causate dal ciclone e di riprendersi nel minor tempo possibile dalle perdite economiche ».

