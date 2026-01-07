Crisi idrica e agricoltori in ginocchio Catanzaro Pd | La Regione assuma impegni immediati

La crisi idrica che sta colpendo il territorio di Catanzaro e della Sicilia richiede interventi immediati. Gli agricoltori, ormai in difficoltà, chiedono alla Regione di assumersi le proprie responsabilità e adottare misure tempestive per fronteggiare questa emergenza. È fondamentale intervenire per tutelare le risorse idriche e sostenere il settore agricolo, gravemente compromesso da carenze d’acqua e scarichi in mare.

Crisi idrica, il Pd a fianco degli agricoltori di Ribera: “il comparto in ginocchio” - Nei giorni scorsi il Partito Democratico, con la deputata nazionale Giovanna Iacono e Giovanni Panepinto, Rosalba Di Piazza della Segre ... grandangoloagrigento.it

Caldo estremo e crisi idrica mettono in ginocchio l’agricoltura. Il paradosso della diga Ogliastro: «Ci sarebbe acqua a sufficienza, ma saltano le tubazioni» - La Sicilia continua a soffrire per gli effetti negativi dei cambiamenti climatici nel cuore del Mediterraneo, ancora una volta l’Isola al centro del Mare Nostrum è l’emblema di questi mutamenti. corriere.it

La città messicana di San Cristóbal de las Casas è senz’acqua: Coca-Cola estrae oltre 1,14 milioni di litri al giorno dal bacino del vulcano Huitepec, mentre la comunità locale affronta una crisi idrica pesantissima. Meno acqua per le persone, più profitti per le - facebook.com facebook

La Corte dei Conti bacchetta la Regione sulla gestione della crisi idrica: «In 25 anni il sistema è peggiorato, i dissalatori sono una fonte marginale» x.com

