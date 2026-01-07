Crisi idrica e agricoltori in ginocchio Catanzaro Pd | La Regione assuma impegni immediati

La crisi idrica che sta colpendo il territorio di Catanzaro e della Sicilia richiede interventi immediati. Gli agricoltori, ormai in difficoltà, chiedono alla Regione di assumersi le proprie responsabilità e adottare misure tempestive per fronteggiare questa emergenza. È fondamentale intervenire per tutelare le risorse idriche e sostenere il settore agricolo, gravemente compromesso da carenze d’acqua e scarichi in mare.

“La Regione Siciliana non può restare in silenzio mentre il fiume Verdura continua a scaricare in mare migliaia di metri cubi d’acqua preziosa e il territorio di Ribera e dell’intero comprensorio agricolo vive una delle crisi idriche più gravi degli ultimi anni”.Lo dichiara Michele Catanzaro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

